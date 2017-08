Groningse kinderen leggen langste weg af naar basisschool

Groningen Witteveen+Bos noemt onderzoek advocatenkantoor over buitengebied onjuist Onderzoeksbureau Witteveen+Bos noemt de conclusies die Advocatenkantoor VanNiekerkCieremans ​trekt in hun onderzoek naar de gaswinningsschade in de buitengebieden van Groningen, onjuist.