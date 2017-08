Huurprijzen vrije sector Groningen fors gestegen

In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar, is een stijging van 17 procent meetbaar. Dat blijkt uit de huurmonitor over het tweede kwartaal van verhuurbemiddelaar Pararius.

Hiermee volgt Groningen de provincie Flevoland, waar een stijging van 23,5 procent werd gemeten. De gemiddelde huurprijs in Groningen komt met deze stijging op 12,40 euro per vierkante meter.

Volgens de huizenwebsite is van alle steden in Friesland, Drenthe en Groningen, de stad Groningen veruit het duurst. Hier betaalden huurders het afgelopen kwartaal gemiddeld 13,01 euro per vierkante meter. In Leeuwarden ligt de gemiddelde huurprijs op 9,30 euro per vierkante meter.

Wie in de binnenstad wil wonen, moet nog dieper in de buidel tasten. Hier betaalt men gemiddeld een prijs tussen de 13,69 euro en 15,36 euro. "Woningen groter dan 65 vierkante meter komen hiermee al snel boven de duizend euro uit", laat Pararius weten.