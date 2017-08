Kamp: 'We kunnen niet zomaar van Gronings gas af'

"Het Gronings gas is een bijzonder gas. We kunnen niet stoppen met het winnen hiervan en het gas uit Rusland halen, want de fornuizen kunnen hier niet op draaien", zegt de minister in een afscheidsinterview met EenVandaag.

Kamp blikt in het interview terug op zijn politieke carrière, waarmee hij na 23 jaar zal stoppen. Hij noemt Groningen een complex dossier waarmee hij 'bijna elke dag' wel bezig is geweest.

Hoewel de minister erkent dat de Groningers terecht ongerust en boos zijn, vindt hij niet dat de genomen maatregelen tegen de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen te lang duren. "In vier jaar tijd hebben we de gaswinning met 60 procent teruggebracht", aldus Kamp tegen EenVandaag.

Bevingen

Door het winnen van gas in de Groningse provincie, dat gedaan wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, vinden de afgelopen jaren met regelmaat aardbevingen plaats. Deze zorgen onder andere voor scheuren in de huizen.

Kamp heeft daarom meermaals de hoeveelheid gas dat gewonnen mag worden, omlaag gehaald. Per oktober wordt 21,6 miljard kuub uit de grond gepompt, in vergelijking met 42 miljard kuub in 2014.