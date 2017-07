Inwonersaantal Groningen flink gedaald

Alleen Maastricht zag met 1.166 een grotere daling van inwoners, blijkt uit door Localfocus uiteengezette cijfers.

De daling in Groningen zou onder andere te wijten kunnen zijn aan internationale studenten, die tijdelijk in de stad wonen maar na hun studie wegtrekken.

In 295 van de 388 gemeenten was juist een groei van inwoners te zien. In de eerste zes maanden van dit jaar groeide de Nederlandse bevolking met bijna 35.000, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit brengt het inwonersaantal tot 17,1 miljoen. De stijging is vooral het gevolg van migratie: bijna 100.000 migranten zijn in Nederland ingeschreven.

Volgens het CBS zijn in dezelfde periode 82.000 baby's geboren en 78.000 mensen overleden.