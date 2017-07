Groningen Advocatenkantoor spreekt resultaten eerder onderzoek over aardbevingsschade tegen Advocatenkantoor VanNiekerkCieremans uit Rotterdam spreekt de resultaten van een rapport over aardbevingsschade van onderzoeksbureau Witteveen+Bos tegen. Volgens het advocatenkantoor zijn in de rapporten van Witteveen+Bos gaten te schieten.