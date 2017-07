Geen gevaarlijk staal aangetroffen in Groningse zwembaden

In 2011 kwam in Tilburg een vijf maanden oude baby om het leven toen er een geluidsbox naar beneden viel die met RVS was bevestigd. Door de hoge temperatuur, de chloordampen en de hoge luchtvochtigheid zijn er scheurtjes ontstaan in het RVS, waardoor de bevestiging het begaf.

Sinds 1 juli vorig jaar is het gebruik van RVS is zwembaden daarom verboden. Alle zwembaden in Nederland moesten bovendien voor 1 januari 2017 aantonen dat er in hun bad geen gevaarlijk staal aanwezig is.

Volgens de gemeente zijn afgelopen tijd alle publiekelijk toegankelijke, overdekte zwembaden in de gemeente Groningen gecontroleerd. Het gaat hier naast de drie gemeentelijke zwembaden dus ook om zwembaden in fitnesscentra, hotels en private zwemscholen.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er in de Groningse baden geen RVS-onderdelen aanwezig zijn die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Het RVS dat wel werd aangetroffen, zoals bijvoorbeeld deurscharnieren, zal binnen twee jaar worden vervangen.