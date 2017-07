Valbeveiliging in kroon Martinitoren opgeknapt

Hoewel de kroon van Martinitoren niet voor publiek toegankelijk is, is hier toch valbeveiliging nodig omdat ook dit deel van de toren regelmatig geïnspecteerd wordt en onderhoud nodig heeft.

Niet alleen de valbeveiliging is afgelopen tijd onder handen genomen. Ook op de toren zelf is het hekwerk pal onder de kroon opgeknapt. Het houtwerk is waar nodig hersteld en alle delen van het hekwerk zijn opnieuw in de verf gezet.

De gerenoveerde onderdelen van de valbeveiliging worden maandagochtend vanaf 09.00 uur met een lier weer naar boven getakeld.

De kroon van de Martinitoren dateert uit 1640, net als de daaronder aangebrachte lantaarn. De oorspronkelijke kroon ging verloren bij een brand in de toren in 1588. Dit markante onderdeel van de toren is met koper beslagen.