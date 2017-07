NCG gaat proef starten met tiltsensoren in aardbevingsgebied

Dit maakt de NCG Hans Alders donderdagmiddag bekend. Tiltsensoren zijn nauwkeurige sensoren, die kleine veranderingen in scheefstand kunnen meten. Het is nog niet duidelijk of de meetmethode nuttig of noodzakelijk is, dus wordt door middel van deze proef beslist of de sensoren ingezet gaan worden.

Over de opzet, uitvoering en financiering van het onderzoek gaat NCG na de zomer in gesprek met de minister van Economische Zaken en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De sensoren worden geinstalleerd in plaatsen en gebouwen waar de schade moeilijk te verklaren is. Ze komen in boerderijen, monumenten en bij locaties waar verwerking als oorzaak wordt aangewezen.

De NCG gaat veel partijen bij het onderzoek betrekken, zoals bewoners, meet- en kennisinstituten en vertegenwoordigers van bedrijven. Dit doen ze op verzoek van het Groninger Gasberaad.