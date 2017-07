Vanaf 22 juli weer dwalen en speuren in Maisdoolhof Meerstad

Het doolhof ligt in een natuur- en waterrijk gebied en is ook nog eens een uitdaging voor jong en oud. Voor de kleinste kinderen is er een klein doolhof.

In het Maisdoolhof is het niet alleen lastig om de uitgang te vinden, maar er wordt ook een schatkist neergezet met daarin een verrassing voor de gelukkig vinder. Vanaf een uitkijktoren in het midden van het doolhof kunnen de bezoekers hun route uitstippelen.

Dicht bij regen

De toegang is gratis en als de weersomstandigheden het toelaten is het doolhof tot en met oktober dit jaar te bezoeken. Als het regent, is het doolhof dicht. Het Maisdoolhof Meerstad ligt op fietsafstand van de stad Groningen, vlakbij de brede school aan de Waterviolier 2 in Meerstad. ​​​