Pleidooi voor 'parkeerplaatsterrassen' in Groningen

Sabine Koebrugge, fractievoorzitter van de VVD, en Tom Rustebiel, raadslid voor D66, stellen vast dat in Groningen terrassen snel vollopen in de zomer, terwijl parkeerplekken soms leeg blijven. D66 en de VVD zien volgens hen "een mooie kans om deze ruimte wel te benutten".



Rustebiel: "We zien dat bewoners al regie over hun straat pakken en bijvoorbeeld kiezen voor groen en speelruimte. Laten we ondernemers diezelfde ruimte geven. Het zijn onze inwoners die de stad maken en wij zouden graag zien dat de gemeente daar zoveel mogelijk ruimte voor maakt. Daarnaast is het duurzaam om flexibeler om te gaan met de schaarse ruimte die we hebben en dit is daar een mooi voorbeeld van."



"Natuurlijk moeten we goed kijken naar draagvlak en parkeerdruk", zo tekent VVD-fractievoorzitter Sabine Koebrugge aan. "Stadjers moeten hun auto nog wel kwijt kunnen. Maar als de ruimte er is dan zouden meer terrassen onze stad goed doen. Ze zorgen voor reuring en levendigheid in Groningen."

Niet nieuw

Het tijdelijk benutten van parkeerplaatsen voor terrassen is in Nederland niet nieuw. Onder meer Den Haag en Rotterdam kennen al dergelijke regelingen.