Arriva mag treinvervoer in Groningen blijven verzorgen

Dat is dinsdag bekend gemaakt door beide provinciebesturen.

In het Noorden rijden ook nu al treinen van Arriva. Ze hadden echter maar tot 2020 een contract. De vervoerder won echter de concessie voor de periode tussen 2020 en 2035.

Extra treinen

Vanaf 2020 gaat er per uur een extra sneltrein rijden tussen Groningen en Leeuwarden. Ook komen er sneltreinen tussen Groningen en Winschoten en blijft Arriva rijden tussen Groningen en het Duitse Leer. In het nieuwe contract is ook geregeld dat er 21 extra treinen worden ingezet, waaronder 18 nieuwe exemplaren.

Duurzaamheid

Arriva heeft ook beloofd beter te kijken hoeveel reizigers het telkens vervoert en zet in op duurzaamheid. Ze doen dat met batterijen die remenergie opslaan en waardoor de treinen stiller en zuiniger worden.

Concessie

De looptijd van de gegunde concessie is van eind 2020 tot en met 2035. Een concessie is het alleenrecht om het openbaar vervoer in een gebied te verzorgen voor een bepaalde tijd. De provincies hebben via een Europese aanbesteding bepaald wie de vervoerder wordt in de nieuwe periode. Tussen Groningen en Zwolle blijven treinen van NS rijden.