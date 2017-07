Kaartverkoop festival Noorderzon maandag van start

Na het grote succes van vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk om ook een spannende Mystery Route door het programma te nemen.

De 27ste editie van Noorderzon staat op de agenda van donderdag 17 tot en met zondag 27 augustus in het Noorderplantsoen en in het centrum van Groningen.

In het ticket- en infocentrum in het Grand Theatre zit vanaf maandag dagelijks een groepje goed geïnformeerde kaartverkopers klaar om bezoekers te informeren over de voorstellingen. Uiteraard kunnen tickets ook online worden gekocht.

Local Talks

Wie meer wil weten over het programma kan maandag 17 juli ook terecht in het Grand Theatre waar dan de talkshow Local Talks plaatsvindt.

Arno van der Heyden praat dan met een aantal bijzondere gasten over het uitgebreide lokale programma van Noorderzon. Toegang voor deze talkshow in het Grand Theatre is gratis, reserveren is wel nodig.

Mystery route

