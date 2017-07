'Groningen probeert kwaliteit studentenhuisvesting te verbeteren'

Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar studentenhuisvesting.

Groningen staat van de twaalf studentensteden op de zevende plek van de lijst, maar wordt geprezen omdat het veel moeite doet om de kwaliteit van woningen van studenten te verbeteren. Zo focust de gemeente zich op de ontwikkeling van nieuwe zelfstandige eenheden.

De studentenstad scoort minder goed op het gebied van particuliere verhuur. Een vergunningsaanvraag om een pand om te vormen tot een studentenwoning- of huis is erg duur en moet voldoen aan meerdere voorwaarden. Daarnaast worden in bepaalde delen van de stad geen nieuwe vergunningen toegestaan.

Beste woonbeleid

Volgens het vergelijkend onderzoek heeft Delft het beste woonbeleid voor studenten, de stad zou "in vrijwel alle opzichten een voorbeeld" zijn. Dit komt vooral doordat de gemeente het voor particulieren makkelijk maakt om studentenkamers te verhuren. Daar is geen vergunning voor nodig.

Streng

In andere studentensteden is het beleid juist strenger geworden de afgelopen jaren. Dit leidt wel tot een slechtere beoordeling bij de monitor van de LSVb. Zo is er kritiek op Utrecht en Rotterdam, omdat particulieren daar aan strenge regels moeten voldoen.

In de lijst van de studentenvakbond scoren Rotterdam, Maastricht en Enschede het slechtst, Leiden en Nijmegen staan op de tweede en derde plek.