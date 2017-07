NCG inspecteert alle panden kern aardbevingsgebied Groningen

Dit staat in een addendum (toevoeging) op het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 waarmee het Kabinet vrijdag heeft ingestemd. De NCG maakte dit vrijdag in een persbericht bekend.

De inspecties van zorgpanden worden ook uitgebreid. Het gaat om ongeveer zeventig zorggebouwen. NCG gaat onder andere verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woongemeenschappen en dagbestedingen inspecteren.

Deze gebouwen staan in de kern van het aardbevingsgebied en in Bedum, Siddeburen en Delfzijl. In de loop van 2018 moet duidelijk zijn of deze gebouwen aardbevingsbestendig zijn.

Snelle resultaten

Ook wordt er een alternatieve beoordelingsmethode getest, die mogelijk sneller is dan de huidige. De methode is van de Italiaanse professor Calvi. Deze is eerder gebruikt bij het beoordelen van een aantal kerken in het aardbevingsgebied, met snelle resultaten. Om de methode te testen, gaat NCG ongeveer 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied met deze methode onderzoeken.

Zo hoopt NCG te kijken of deze methode geschikt is voor andere gebouwen. De inspecties van kerken heeft geen gevolgen voor het tempo van inspecties van woningen. Omdat er met een alternatieve methode wordt gewerkt, voeren andere inspectiebureaus het werk uit.