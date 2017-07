Nijestee wil 2.500 extra woningen bouwen in Groningen

"De noodzaak is hoog, de wachttijden lopen op", aldus Nijestee in een verklaring.

In de bestaande afspraken tussen Nijestee en de gemeente staat dat Nijestee driehonderd woningen per jaar bouwt. "We voegen daar graag een fors aantal aan toe", zo zegt Nijestee-directeur Pieter Bregman, die ook de gemeente oproept actie te ondernemen.

"We zitten nu in een tijd dat het weer mogelijk is. We kunnen snelheid maken en laten we dat met z’n allen doen."

Verduurzaming

De bouw van 2.500 extra woningen zorgen volgens de woningcorporatie niet alleen voor kortere wachttijden, maar ook voor een snellere verduurzaming en meer keuze.

"Dit kan alleen als we het samen oppakken met alle partijen , zo zegt Bregman. "We kunnen helpen omdat we veel kennis en ervaring hebben."

Als eerste stap heeft Nijestee een plan uitgewerkt voor dertien locaties in de stad waar kansen liggen voor nieuwbouw.