Serviceflat Groningen stelt rechtelijke stappen tegen bewoners uit

Nu is afgesproken dat er eerst een enquête komt over de maaltijden in de serviceflat. Dat maakt de gemeente Groningen vrijdag bekend.

De bewoners van de serviceflat kunnen noteren of ze een vrije keuze willen over hun maaltijden, of dat ze een collectief contract aan willen gaan. In de tussentijd worden de juridische stappen tegen de bewoners stilgelegd en mogen ze zelf weten welke maaltijden ze nuttigen.

Dit is de uitkomst van het gesprek dat wethouder Schroor aanging met twee leden van de Raad van Toezicht van de Vondelflat. Hierbij waren ook vier bewoners aanwezig. Over drie weken komt een vervolggesprek over de uitkomsten.

Conflict

In De Vondelflat speelt al lange tijd een conflict tussen de directie en 21 bewoners die ontevreden zijn over de maaltijden die ze krijgen voorgeschoteld. De groep ouderen bestelt sinds februari maaltijden van cateraar De Jacobijn in plaats van Zinn, de vaste maaltijdverzorger van de Vondelflat.

Het bestuur van de flat kondigde vorige week aan twee bewoners, die de belangen van de andere inwoners van de serviceflat behartigen, voor de rechter te slepen. In het huurcontract staat dat de bewoners verplicht een maaltijd moeten nemen van de vaste cateraar, stelt de directie van de serviceflat.