Groninginnedag krijgt volgend jaar tweede editie

Dat bevestigt organisator Henk Witteveen naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord.

De eerste editie van de 'terugkomdag' werd afgelopen zaterdag georganiseerd. Bedoeling van het evenement is om oud-Groningers de gelegenheid te bieden elkaar weer te kunnen ontmoeten. Veel Groningse studenten trekken na hun studententijd naar de randstad en komen niet meer terug.

Over de eerste editie afgelopen zaterdag verschenen wisselende berichten. De stad was niet vol en de 'kartonnen camping', die plaats bood aan vijfhonderd mensen, werd slechts bevolkt door ongeveer 35 feestgangers.

Reünies

Volgens de organisator was de camping inderdaad geen groot succes, maar werden reünies in de verschillende kroegen wel goed bezocht. "Het gaat erom dat mensen terugkomen om samen herinneringen op te halen, en dat is erg geslaagd. De camping was erbij bedacht om slaapplekken te faciliteren, maar veel mensen bleken na afloop hun eigen weg te vinden", aldus Witteveen tegenover NU.nl.

De evenementenorganisator denkt dat het evenement veel potentie heeft. "Ik heb al van veel mensen gehoord dat ze er volgend jaar zeker bij willen zijn."

De kans dat bezoekers ook volgend jaar in een kartonnen tent op de Grote Markt kunnen slapen, is klein. De organisatie gaat het evenement evalueren en kijken hoe de Groninginnedag volgend jaar moeten worden ingevuld. "We hebben nu ook meer tijd, de afgelopen editie is binnen erg korte tijd gerealiseerd."