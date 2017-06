Exotische wasbeerhond en rosse stekelstaart gespot in Groningen

Zo is de wasbeerhond, afkomstig uit West-Rusland, in totaal drie keer gezien in ruim een jaar tijd. Dit blijkt uit gegevens die LocalFocus heeft opgevraagd bij Waarneming.nl. Dit is een website waarop natuurspotters waarnemingen kunnen melden.

Sinds het begin van deze week heeft de Europese Unie een nieuwe lijst met verboden exoten, waar twaalf extra soorten aan zijn toegevoegd. Van deze lijst zijn onder andere de wasbeerhond, de Chinese wolhandkrab en de rosse stekelstaart (een eendensoort) in de provincie Groningen gespot.

Vooral de wasbeerhond is opvallend uit deze waarnemeningen. Dit is een nachtdier met de kop van een wasbeer en het loopje van een hond. De dieren zijn afkomstig uit West-Rusland, waar ze in de jaren vijftig zijn uitgezet voor hun pels. Vervolgens zijn ze verder getrokken naar Noord- en Midden-Europa.

Exotische planten

In de stad Groningen zijn geen exotische dieren gespot, maar wel 27 verboden exotische planten. Het gaat hierbij vooral om de grote waternavel, maar ook de smalle waterpest is een keer waargenomen. Dit is een waterplant die normaal gesproken in zoete wateren voorkomt.

Bekijk op deze kaart waar de verboden invasieve exoten in Nederland zijn waargenomen sinds het begin van 2016: