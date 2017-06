'Aangiften bekrassingen auto's Groningen opgelopen tot 220'

Deze week kwamen al meer dan 120 aangiften binnen over beschadigingen aan auto's in de stad Groningen. Binnen een paar dagen is dit aantal opgelopen tot 220, meldt de politie aan Dagblad van het Noorden.

Dinsdagnacht is een 40-jarige man op heterdaad betrapt toen hij auto's bekraste in de stad. De verdachte is donderdag verhoord, maar het is nog niet duidelijk of hij verantwoordelijk is voor alle beschadigingen.

De politie is druk bezig met het vergelijken van de schade aan de auto's.