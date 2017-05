'Undercoveragenten bedreigden man met dood om bekentenis af te dwingen'

Dit meldt Erik de Mare, advocaat van de verdachte, woensdag aan NU.nl naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden.

In november 2016 kwamen twee undercoveragenten langs bij de verdachte, Dennis J. Zijn DNA was aangetroffen in de zaak van de mishandeling van een prostituee, acht jaar daarvoor. De vrouw werd destijds met een hard voorwerp geslagen en beroofd.

Omdat de DNA-match niet voldoende was om de man aan te houden, probeerden de agenten een bekentenis los te krijgen.

"Twee agenten stonden undercover voor zijn deur en deden zich voor als familieden van de mishandelde prostituee. Mijn cliënt heeft ze binnengelaten. In zijn woning hebben de agenten gedreigd hem door het raam naar beneden te gooien als hij zich niet zou melden bij de politie. Mijn cliënt woont op driehoog, dus dit is zeer ernstig", aldus De Mare.

De politie Noord-Nederland heeft kennisgenomen van de vermeende bedreiging. "Maar het is nog te vroeg voor maatregelen tegen de agenten. We wachten de aangifte af."

Proces-verbaal

J. meldde zich niet bij de politie, maar werd alsnog gearresteerd op basis van de zoekopdrachten op zijn computer. De bedreiging kwam aan het licht toen de verdachte in de aanloop naar het proces erachter kwam dat het niet om familieleden van het slachtoffer, maar om undercoveragenten ging.

"Het 'verhoor' van de undercoveragenten staat inclusief de bedreiging in het proces-verbaal dat is opgesteld door de politie. Het is dus toegegeven", zegt De Mare. J. zal volgens zijn advocaat aangifte tegen de agenten doen van de doodsbedreiging.

J. hoorde maandag vijf jaar tegen zich eisen voor de mishandeling van de prostituee. Op 29 mei is de uitspraak.

Nepnieuws

In dezelfde zaak schrijft het Dagblad van het Noorden dat het Openbaar Ministerie (OM) een nieuwsbericht naar buiten bracht dat onwaarheden bevatte. Dit is in november 2016 gebeurd, daags voor de vermeende bedreiging van J.

In het persbericht werd omschreven dat de politie een doorbraak had bereikt in de zaak van de mishandeling. Dit zou het OM gedaan hebben om de verdachte onder druk te zetten. Ook NU.nl publiceerde hierover.

"We hebben te stellig opgeschreven dat er een doorbraak in de zaak was", zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl. "Het gebruik van de media is een strategie. Maar leugens zouden wij nooit verspreiden."