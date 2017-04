Groninger Bodem Beweging trekt zich terug uit overleg schadeprotocol

De GBB besloot zich zaterdag terug te trekken na een Kamerbrief van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

In die brief legde de minister uit hoe het nieuwe schadeprotocol tot stand komt. Volgens de GBB wordt het onderzoek naar schadegevallen in buitengebieden als basis genomen voor het nieuwe protocol. Juist dat onderzoek ligt in Groningen onder vuur, omdat alle schademeldingen in de buitengebieden zijn afgewezen.

Arbiter geschrapt

Daarnaast staat in de brief het ministerie een onafhankelijke commissie instelt, waarbij de minister contra-expertises en de juridische arbiters schrapt. De GBB vindt echter dat de rol van het ministerie nu te groot wordt.

“De rol van EZ is opmerkelijk, aangezien dat ministerie mede schuldig is aan datgene wat in Groningen gebeurt. De slager (NAM) die zijn eigen vlees keurt, wordt daarmee vervangen door de mede vennoot van de slager”, aldus de GBB.

Mother of all Bombs

De GBB stelt dat de minister een ‘Mother of all Bombs-aanpak’ gebruikt om het laatste beetje vertrouwen in de overheid en de Nationaal Coördinator te vernietigen. Ze willen nu alleen nog maar in overleg als eerst publiekelijk geloofwaardig wordt gemaakt dat er straks wel een open overleg mogelijk is.