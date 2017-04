Agent lost schoten bij poging aanhouden verkeerde persoon Groningen

Groningen Wat is er te doen in Groningen met Pasen? Ook met Pasen is er in Groningen van alles te beleven. Geniet van een letterlijk goddelijk uitzicht over het Wad, tik leuke spulletjes op de kop op de Zeldzaam Mooie Markt, haal het voorjaar in huis op de Bloemenjaarmarkt of neem de kinderen mee op sleeptouw.