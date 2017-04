Pasen! Wat is er te doen in Groningen?

Of wat te denken van klimmen en klauteren in Familiepark Nienoord? Of het mammoetpad, een spannende wandelroute in de natuur? Marketing Groningen zette de leukste uitgaanstip op een rij.

De Vismarkt is Tweede Paasdag het decor van de Zeldzaam Mooie Markt. De naam doet het al vermoeden: deze markt is anders dan de meeste andere markten. Je vindt er dan ook allerlei unieke, originele en vaak ook handgemaakte producten. De markt bestaat uit zo’n honderd verschillende kraampjes, met voor elk wat wils. Van kunst tot houten speelgoed, tot tassen, knuffels, kleding, leuke spullen voor in huis en meer.

Ritje in een historische trein

Een ritje in een historische trein? Op Tweede Paasdag, maandag, kan het. De trein van STAR rijdt die dag drie keer heen en weer tussen Stadskanaal en Veendam. Het is ook mogelijk op te stappen in Bareveld of Wildervank. Het traject is 26 kilometer land. Daarmee is het de langste museumspoorlijn van Nederland.

Ei Ei Westerkwartier

Op Tweede Paasdag bruist het Westerkwartier van de Paasactiviteiten. Op verschillende locaties openen ondernemers en organisaties hun deuren voor het publiek. Zo kun je eieren zoeken, een vintagemarkt afstruinen, een huifkartocht maken en nog veel meer. Mis het niet en beleef een heerlijke Paasdag bij Ei Ei Westerkwartier.

Familiepark Nienoord

Klimmen en klauteren op allerlei grote en kleine speeltoestellen, ravotten in de overdekte apekooi en natuurlijk een ritje in de miniatuurtrein, dwars door het bos. En hadden we de megaglijbaan al genoemd? In Familiepark Nienoord, die vanaf 1 april de deuren weer open heeft, hoeven kinderen zich geen moment te vervelen. Ook een kinderboerderij maakt deel uit van het familiepark. Hier vind je geiten, schapen, ezels, koeien, varkens, kippen, pauwen, konijnen en nog vele ander soorten dieren. De dieren zijn erg mak en mogen ook gevoerd worden met brood, of voer dat op het park te koop is.

Wandelen en spelen in De Heemtuin

Een gigantisch natuurgebied van zo’n 50 hectare groot waar ook nog eens van alles te doen is. Dat is de Heemtuin in Muntendam. Sowieso is het een prachtig wandelgebied, waarbij je onderweg zowel heide, bos en zandvlaktes als water tegenkomt. Voor de jonge natuurliefhebbers is er het Mammoetpad, een spannende wandelroute met onderweg allerlei houten obstakels op en langs het water. Spelen en lekker ravotten kan in de natuurspeeltuin en in de kleine beestjestuin, met onder andere een heuse wormentunnel, kunnen de kleintjes op ontdekkingstocht.

Prachtig uitzicht over het Wad

De omgeving, het monumentale kerkje zelf, de gigantische kroonluchter van Studio Job; het is allemaal even mooi. Maar er gaat letterlijk niets boven het uitzicht vanaf de toren van de kerk van Hornhuizen. In de verte ontwaar je de Waddenzee en met een beetje mazzel zie je ook Schiermonnikoog liggen en even oostelijker Simonszand, Rottumerplaat en Rottumeroog. De kerk is in het bezit van een bijzondere bijbel: een originele zeventiende-eeuwse Statenbijbel uit 1682. Een prachtig vormgegeven boek met gedetailleerde landkaarten en kunstige kapitalen. De bijbel meet 45 x 30 centimeter, is 11,5 centimeter dik en weegt ruim 7,5 kilo. De kerk heeft een sleuteladres: dat wil zeggen dat de sleutel bij buren op te halen is.

Blotevoetenpad

De naam zegt het al: het Blotevoetenpad in Opende is een route die je op blote voeten moet lopen. Onderweg kom je van alles tegen: een hangmat, stapstenen in het water en een veel te hoog bankje waar je je benen lekker kunt laten bungelen. Het pad is gratis te bezoeken en het hele jaar door geopend. Het pad is zo’n drie kilometer lang.

Paasmarkten

Op Tweede Paasdag stallen Groningse handelaren hun waren uit op diverse kleurrijke en sfeervolle Paasmarkten. Struin de marktkraampjes af op zoek naar bijzondere koopjes, fleurige verf voor de paaseieren of verse ingrediënten voor een uitgebreid paasdiner. Een greep uit de Paasmarkten in de stad en provincie: Winschoter Paasmarkt en de Paasmarkt Reitdiephaven!