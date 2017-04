Rechtbank spreekt tbs-er vrij van verkrachting therapeute

Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs, zo meldt RTV Noord. De vrouw had wel aangifte gedaan, maar de man ontkende dat er sprake was van onvrijwillige seks.



De man en de therapeute hadden in de laatste fase van de tbs-periode van de man een relatie. Ook was de man bij de vrouw ingetrokken.



De vrouw beschuldigde de man er verder van dat hij haar tussen april 2015 en mei 2016 heeft vernederd en mishandeld. Ze zou daarbij haar been hebben gebroken. Ook dit achtte de rechtbank niet bewezen. Volgens de rechtbank zou ze tijdens een worsteling ongelukkig terecht zijn gekomen.

Houdgreep

De rechtbank achtte wel bewezen dat de man de vrouw eens in een houdgreep heeft genomen. Daarvoor moet hij een week de cel in. Van de rechtbank hoeft de man niet opnieuw tbs opgelegd te krijgen, zoals de officier van justitie had geëist.