TV-programma Andere Tijden over De Slag om Groningen

Aanleiding voor de documentaire De Slag om Groningen is een gesprek tussen de redactie van het geschiedenisprogramma Andere Tijden en Joël Stoppels uit Groningen, die met zijn bedrijf Battlefield Tours rondleidingen geeft over oude slagvelden uit de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Volgens Stoppels wordt er relatief weinig aandacht besteed aan de bevrijding van het Noorden, terwijl hier zware gevechten hebben plaatsgevonden.



De bevrijding van de stad duurde vier dagen. Hierbij kwamen 43 Canadese soldaten en 110 burgers om het leven. Ook bij de strijd om Delfzijl verliezen veel mensen het leven: 88 burgers en 102 Canadese en 185 Duitse militairen.

Veteranen

In de documentaire van Andere Tijden wordt Stanley Butterworth (93) uit Winnipeg geïnterviewd. Hij was onder meer bij de bevrijding van de stad betrokken, zijn broer Fred Butterworth was de eerste Canadese soldaat die op 13 april 1945 tijdens de bevrijding van Groningen sneuvelde.

Daarnaast komen in de documentaire twee veteranen van The Cape Breton Highlanders aan het woord. Dit regiment vocht zich een weg richting het centrum van Delfzijl en veroverde de zware Duitse batterij bij de zeedijk.

Pop-up museum

Tijdens de première in Delfzijl kan het publiek in gesprek met de makers van Andere Tijden, regisseur Hein Hoffmann, redacteur Rob Bruins Slot en eindredacteur Marja Bos. Na afloop kan er verder gepraat worden in de foyer van de Molenberg waar een pop-up museum-voor-één-avond ingericht is over de Slag om Groningen. Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl, houdt een openingswoord en Joël Stoppels verzorgt een inleiding op de film.

De première is een initiatief van De Verhalen van Groningen in nauwe samenwerking met de Filmliga Delfzijl.