'Versterkingsoperatie Groningen gaat nog jaren duren'

Volgens vicevoorzitter Muller is het niet realistisch om te denken dat de versterkingsoperatie binnen vijf jaar klaar is, daar gaat minstens tien jaar over heen. "Sommige dingen gaan wat trager", laat Muller weten, "maar de bedoeling is dat het op de lange termijn wel goed gaat."

Daarnaast moet volgens Muller niet alleen Economische Zaken (EZ) zich met de aardbevingsproblematiek in Groningen bemoeien, maar ook andere ministeries, zodat er met het kabinet weloverwogen beslissingen uit komen.

Verder is het volgens vicevoorzitter Muller nog onduidelijk wat een veilig winningsniveau is. De OVV krijgt van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onduidelijke antwoorden over hoeveel miljard kuub gas per jaar uit de grond mag komen.

Op de vraag wat er vanaf morgen moet gebeuren, zegt Muller dat "alle partijen grote stappen moeten maken", zodat "verbeteringen op de lange termijn worden doorgevoerd".

Rapport

Het rapport van de OVV over de aardbevingsrisico's is in maart van 2017 gepubliceerd. Hierin is de opvolging van de aanbevelingen van het rapport uit 2015 onderzocht. De Veiligheidsraad heeft bekeken hoe de betrokken partijen met de aanbevelingen om zijn gegaan.

Ook heeft de OVV een breder beeld onderzocht van de actuele situatie in Groningen. De raad keek bijvoorbeeld hoe de betrokken partijen zijn omgegaan met de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en ze betrokken andere vraagstukken die in Groningen spelen, zoals bevolkingskrimp en de economische ontwikkeling.