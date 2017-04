FC Groningen neemt zondag afscheid van Hans Hateboer

De verdediger is in de wintertijd overgestapt naar de Italiaanse club Atalanta Bergamo, alleen had hij nog geen afscheid genomen van zijn oude club. Directeur Hans Nijland maakt het officiële afscheid bekend in zijn wekelijkse nieuwsbrief.

Hateboer is de vierde Nederlander ooit die bij Atalanta speelt. Jan Peters, Urby Emanuelson en Marten de Roon gingen hem voor. Het contract van de rechtsback liep komende zomer af en hij wilde niet verlengen.

De in Beerta geboren Hateboer debuteerde in januari 2014 in de hoofdmacht van FC Groningen, nadat hij de jeugdopleiding van de club had doorlopen. In drie jaar tijd speelde hij 111 officiële wedstrijden en daarin scoorde hij vijf keer. Tijdens de KNVB-bekerfinale tegen PEC Zwolle in 2015 (2-0 winst) viel Hateboer halverwege in.