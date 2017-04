N33 in Groningen is rustigste rijksweg van Nederland

Groningen Staatstoezicht vindt fout in rapport OVV over aardbevingsrisico's Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is het oneens met een van de conclusies uit het rapport over aardbevingsrisico’s van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dit rapport wordt dinsdagmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer.