Zeldzame gouden munten uit zestiende eeuw gevonden in Loppersum

De goudguldens, die ontdekt werden in de kelder van een oude woning, zijn volgens de voorlopige onderzoeksresultaten afkomstig uit diverse steden in Duitsland, waaronder Keulen, Hamburg, Brandenburg en Bonn.

De oudste stamt vermoedelijk uit 1501, de jongste uit 1592. Ze hebben met elkaar gemeen dat er heiligen op de kopkant staan afgebeeld.

De muntschat werd in september vorig jaar al ontdekt, maar verborgen gehouden om te voorkomen dat schatgravers naar de locatie zouden gaan. Dit schrijft RTV Noord op basis van een persconferentie in het gemeentehuis.

Tudor

Volgens de omroep is, naast de munten, ook een Tudor-roos ontdekt. Dit is een penning die stamt uit de Tudor-dynastie in onder andere Engeland en Ierland.

De penning zou mogelijk tijdens het beleg van Groningen, toen Engelse troepen meevochten met opstandelingen, in Loppersum terecht zijn gekomen, vertelt archeoloog Sierd Jan Tuinstra aan de omroep.

Tentoongesteld

De totale vondst is in bezit van de provincie Groningen, maar zal op 20 mei voor publiek te zien zijn in het gemeentehuis van Loppersum. Dit vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl.

Over de exacte waarde is nog niets bekend.