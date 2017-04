GroenLinks wil regels voor bezorgrobots

De partij vraag het college van B&W om na te denken over regels, omdat Domino's Pizza in Groningen proef wil draaien met het bezorgen van pizza’s met een robot.

Domino’s zou die proef in Groningen willen doen, omdat de stad 'rustig genoeg' is. Dat in tegenstelling tot Amsterdam. De keten zegt zelf dat er geen vergunning nodig is voor het laten rijden van de bezorgrobots, zo viel al te lezen in het Dagblad van het Noorden.

GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis wil nu weten of het mogelijk is om alsnog regels te stellen over hoe robots gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. "Er moet een visie komen over hoe we met robots omgaan", aldus Leemhuis.

Verbod

Ook wil de partij weten of Domino's contact heeft gehad met de gemeente over de proef, of er inderdaad geen vergunningen nodig zijn en of het mogelijk is om de proef te verbieden.