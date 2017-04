Nieuw Noord-Nederlands popfestival: EchtErik

Op het programma van het splinternieuwe festival staat vooral veel muziek. Er staan optredens gepland van onder andere Electropoëzie (met Harmen Ridderbos van Town of Saints), Robin IJzerman, Avery Plains, Silke Music, The Big Top en City of Life.

Daarnaast worden alle oud-leerlingen van De Rijdende Popschool, die dit jaar 5 jaar bestaat, uitgenodigd het podium te beklimmen.

Behalve veel muziek belooft de organisatie ook workshops en lezingen. Het festival is een initiatief van het radioprogramma EchtErik, het Netwerk Popeducatie en MartiniPlaza. Het programma EchtErik staat in het teken van Noord-Nederlandse muziek en is te beluisteren op verschillende lokale en regionale omroepen.