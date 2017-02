Lijsttrekkers debatteren over gaswinning Groningen

Het debat in het provinciehuis in Groningen is het eerste debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart en volgt een dag nadat in de stad een massale protestmars plaatsvond tegen de gaswinning.

"De veiligheid van de bewoners moet voorop staan. Daarbij is een stabiele gaswinning van belang", zegt Halbe Zijlstra (VVD). "De hoogte daarvan is echter ook belangrijk. Bij een koude winter moet er meer gas gewonnen worden, dan is het risico op aardbevingen groter."

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver kan zich niet vinden in de visie van de VVD’er. "Die fluctuaties zijn een risico, maar we moeten een keuze maken, en kiezen voor alternatieve energiebronnen", aldus Klaver, die bijval kreeg van Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP).

In de demonstratie van dinsdagavond liep Emile Roemer mee. "Mensen in het Noorden zijn voor de gek gehouden. Haal de NAM er tussenuit", zegt de SP-lijsttrekker in het debat. "De mensen in Groningen betalen de rekening voor de rest van Nederland", voegt Pechtold toe. "De gaswinning moet terug naar 0", vindt de D66-leider.

'Ereschuld'

Huidig vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) vindt dat Nederland een 'ereschuld’ heeft. "Groningers zitten niet te wachten op politiek gehakketak. De gaswinning moet dicht en de NAM moet tussen de schadeafhandeling afgehaald worden", vindt Asscher, die er aan toevoegt dat er "weer een toekomst moet komen".

"Ik dacht dat het kolonialisme van Nederland achter ons lag, maar Groningen en het Noorden wordt nog steeds uitgebuit", vertelt 50PLUS-voorman Henk Krol. "Wat ons betreft komt er een parlementaire enquête om uit te zoeken waar het hier fout is gegaan."

Jesse Klaver trok het laatste woord naar zich toe. "Laten we dit netjes afhandelen", besloot de lijsttrekker van GroenLinks.

Afwezig

In het door de drie Noordeljike regionale omroepen georganiseerde debat waren de lijstaanvoerders van de PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, D66, ChristenUnie en de SP aanwezig. PVV-leider Wilders heeft volgens de organisatie niet op de uitnodiging gereageerd.

Ook VVD-lijsttrekker Rutte liet verstek gaan, op zijn plek nam fractievoorzitter Halbe Zijlstra plaats.

Jinek

Dinsdag werd in de Groningse binnenstad door duizenden mensen een fakkeltocht gelopen als protest tegen de gaswinning. Alle Groningse burgemeesters liepen mee en cabaretier Freek de Jonge overhandigde een manifest aan de Commissaris van de Koning in Groningen.

Diezelfde avond nam premier Mark Rutte plaats in de talkshow Jinek. "Er gaat al heel veel geld naar Groningen. Volgens mij doen we het netjes, maar ik snap best dat mensen er woest over zijn", sprak Rutte aan de tafel van Eva Jinek. Met die uitspraken kreeg de premier via sociale media veel kritiek te verwerken.

Halbe Zijlstra (VVD) zei dat hij zich kan vinden in de uitspraken van premier Rutte. Hij beaamt wel "dat we er nog lang niet zijn".