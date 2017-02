Groningse vrouwen massaal naar opvolger Fifty Shades of Grey

Bioscoop Kinepolis Groningen in de Euroborg heeft voor de Ladies Night met Fifty Shades Darker, opvolger van de succesvolle film Fifty Shades of Grey, in korte tijd 1.600 tickets verkocht. Hierdoor zijn alle beschikbare plekken in zes zalen uitverkocht op woensdag.

Alle Kinepolis bioscopen in Nederland verkochten samen tot nu toe al ruim tienduizend tickets voor de Ladies Night op 8 februari. Dit is een record.

Het is volgens deze bioscoop geen verrassing dat er veel vraag is naar de tickets: in 2015 ontstond er een run op toegangsbewijzen voor hetzelfde evenement met de film Fifty Shades of Grey.

Boekenreeks

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in Fifty Shades Darker, gebaseerd op het gelijknamige tweede boek van de bestselling boekenreeks van E. L. James. Wanneer Christian probeert Anastasia over te halen om terug te komen in zijn leven, eist zij een andere regeling voordat ze hem een nieuwe kans geeft.

Terwijl het tweetal aan hun wederzijds vertrouwen werkt, duiken er duistere figuren uit Christians verleden op, vastbesloten om hun droom van een toekomst samen wreed te verstoren.