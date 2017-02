Gezondheid inwoners aardbevingsgebied verder verslechterd

Groningers die grote schade hebben geleden door bevingen, hebben in toenemende mate last van zowel psychische als lichamelijke klachten.

Ze ervaren slapeloosheid en vermoeidheid, maar ook hartkloppingen en hoofdpijn. Dit is te lezen in het onderzoek Gronings Perspectief, dat RUG heeft uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Volgens de onderzoekers is een deel van de klachten te wijten aan het gevoel van onveiligheid dat deze personen ervaren. Respondenten geven aan dat ze onzeker zijn of in de toekomst meer en hevigere bevingen zullen volgen en welke financiële gevolgen dit voor hen zal hebben.

De onderzoekers roepen autoriteiten op om open te communiceren over toekomstige beslissingen omtrent gaswinning in Groningen, om zo het gevoel van vertrouwen bij inwoners te herstellen.

Veiligheid

Het algemene gevoel van veiligheid onder de ruim 3.200 ondervraagden is echter licht verbeterd vergeleken met de eerste publicatie van het onderzoek vorig jaar, schrijven de onderzoekers.

Met name in Sappemeer, Slochteren en Siddeburen zeggen inwoners zich minder zorgen te maken. Dit komt volgens de onderzoekers omdat er in 2016 minder bevingen zijn geweest.