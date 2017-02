Groningen Partij voor het Noorden zegt vertrouwen in coördinator Alders op Partij voor het Noorden, dat een zetel heeft in de Provinciale Staten van Groningen, heeft het vertrouwen in nationaal coördinator Groningen (NCG) Hans Alders opgezegd. De partij is van mening dat de inbreng van het meerjarenprogramma van Alders minimaal is geweest.