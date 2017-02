Partij voor het Noorden zegt vertrouwen in coördinator Alders op

"Daarnaast laat het meerjarenprogramma keer op keer vertragingen zien", schrijft Partij van het Noorden in een bericht op hun website. Ook stelt de partij dat afspraken niet worden nagekomen.

De druppel voor de partij was het nieuws dat 1.500 gedupeerden van de aardbeving nog steeds geen inhoudelijke informatie hebben over het besluit om hun ingediende schades af te wijzen.

Volgens de partij zou de schade niet aardbevingsgerelateerd zijn en daarom categorisch worden afgewezen. "Het achterhouden van de afwijzingen heeft mogelijk te maken met de landelijke verkiezingen op 15 maart."

Partij voor het Noorden, dat met een zetel vertegenwoordigd is in de Provinciale Staten van Groningen, is vooralsnog de enige partij die het vertrouwen heeft opgezegd in Alders.

Aanstelling

Oud-minister Hans Alders is in mei 2015 aangesteld als coördinator. De NCG is een samenwerking van de twaalf Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Alders moest bij zijn aanstelling met een vijfjarenplan komen voor de aanpak van de problemen die zijn ontstaan door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Partij voor het Noorden heeft maandag aangegeven dat dit plan volgens hen niet werkt.