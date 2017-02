GBB verwacht 3000 deelnemers fakkeltocht

Groningen Crisissfeer in UMCG Groningen door resistente darmbacterie Het UMCG in Groningen is in hoogste staat van paraatheid gebracht vanwege een resistente darmbacterie, de vancomycine-resistente enterokok (VRE). Er is nog geen enkele patiënt ziek geworden, maar het ziekenhuis doet alles om eventuele besmettingen te voorkomen.