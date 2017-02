Filmfestival Groningen evenaart record met 10.000 bezoekers

Dat liet de organisatie van de Groningse editie zondag weten.

Tijdens de Groningse editie van het filmfestival werd een selectie getoond van de films die in Rotterdam op het witte doek verschenen. Ook waren er verschillende randactiviteiten zoals een vertoning van de film Häxan met live muziek in de Der Aa-kerk.

Zondagavond werd het filmfestival afgesloten met een verrassingsfilm. Het festival heeft van 1 tot en met 5 februari plaatsgevonden op verschillende plekken in Groningen. De meeste films werden echter vertoond in het Groninger Forum.

Het 22e International Film Festival Rotterdam in Groningen staat gepland voor woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari 2018.

Groninger Film

Voor de derde keer op rij werd tijdens IFFR Groningen de Beste Groninger Film uitgereikt. De prijs voor de beste film uit de regio. Jeroen Molter heeft met zijn In Kropsdam is iedereen gelukkig de prijs in de categorie fictie in de wacht gesleept. In zijn fictieverhaal wordt een duivenmelker onterecht beschuldigd van het heulen met een energiebedrijf.

In totaal zijn in vier categorieën prijzen uitgereikt. In de categorie non-fictie is Bezness as Usual van Alex Pitstra gekozen als winnaar. Kundalini van Anton van der Linden kreeg de prijs voor beste videoclip en Jesper Buijvoets' Enzyme Engineering kreeg een prijs in de categorie beste opdrachtfilm.

Rotterdam

Het Internationaal Film Festival Rotterdam kijkt terug op een geslaagde editie. Het festival kende in totaal 314.000 bezoeken tijdens de 46e editie. Vorig jaar bedroeg de eindstand 305.000 bezoeken, in 2015 302.000.