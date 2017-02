Tweehonderd operaties uitgesteld na sluiten operatiecomplex door vlieg

Groningen In Kropsdam is iedereen gelukkig bekroond als beste Groninger Film Joren Molter heeft met zijn In Kropsdam is iedereen gelukkig de prijs van Beste Groninger Film in de categorie fictie in de wacht gesleept. In zijn fictieverhaal wordt een duivenmelker onterecht beschuldigd van het heulen met een energiebedrijf.