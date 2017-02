In Kropsdam is iedereen gelukkig bekroond als beste Groninger Film

"We hebben lang gedebatteerd over deze categorie. Uiteindelijk blonk Joren Molter uit met zijn architectonische constructie van zijn korte film", aldus de jury. De uitreiking vond plaats tijdens het IFFR in Groningen, dat nog tot zondag duurt.

In de categorie fictie waren in totaal drie films genomineerd, te weten Nacht van de Fanfare van Anna van Keimpema en Wat gebeurt er als je springt van Tim Zeistra. "Molter laat in zijn film zowel het stugge, Groningse interieur als het prachtige, rijke landschap zien."

Geldprijs

In totaal zijn in vier categorieën prijzen uitgereikt. In de categorie non-fictie is Bezness as Usual van Alex Pitstra gekozen als winnaar. Kundalini van Anton van der Linden kreeg de prijs voor beste videoclip en Jesper Buijvoets' Enzyme Engineering kreeg een prijs in de categorie beste opdrachtfilm.

De makers van de winnende films hebben elk duizend euro gekregen. Ook worden hun films op het IFFR in Groningen getoond.