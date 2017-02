Twee Groninger fotografen genomineerd voor Zilveren Camera

Siese Veenstra is genomineerd in de catagorie Kunst, Cultuur en Entertainment Serie met een reeks foto’s van het Skutsjesilen in Friesland.

Sparidaens is genomineerd in de categorie Politiek Serie met een reeks foto’s van de plichtplegingen die de Groningse wethouder Joost van Keulen moest doen in een dag.

ANP-fotograaf Bart Maat uit Den Haag is in de categorie Politiek Enkel genomineerd met een foto van een Gronings onderwerp. Hij maakte een foto van vicepremier Lodewijk Asscher die in gesprek is met Annemarie Heite en twee andere gedupeerden van de aardbevingen.

Verdriet

Volgens Maat springt die foto eruit omdat het verdriet van de Groningers goed zichtbaar is, terwijl 'de politiek' er met z’n handen over elkaar naar staat te kijken.

In totaal worden er komende zaterdag in Hilversum bij de Zilveren Camera-verkiezingen zestien prijzen uitgedeeld. Eén foto wint ook daadwerkelijk de Zilveren Camera en een prijs van vijfduizend euro.