CdK René Paas gaat met Groningers protesteren in Den Haag

De Provinciale Staten namen woensdag de SP-motie Mee met René aan, waarmee ze een massaal protest willen ontketenen.

Alleen de VVD was tegen de motie, omdat ze vinden dat het niet aan de Statenpartijen is om de agenda van de CdK te bepalen.

De actie moet volgens de Staten laten zien dat er in Groningen nog steeds veel onvrede is over de gaswinning. De landelijke politiek moet volgens het SP inzien dat de gaswinning naar beneden moet.

Toekomst

"We moeten nu in Den Haag laten zien dat het anders moet en dat het anders kan", zegt SP-Statenlid Sandra Beckerman. "Groningen heeft behoefte aan minder gas, aan een toekomst zonder de NAM en aan ruimhartige investeringen."

De SP vindt een groot protest met de commissaris als boegbeeld een goed idee nu er landelijk weer veel aandacht is voor de problemen in Groningen. Zo ontketende cabaretier Freek de Jonge een landelijke actie, ging de bevingsdocu De Stille Beving in première en besteedde het populaire tv-programma Zondag met Lubach aandacht aan de betrokkenheid van de NAM.

Kansen

Het is de bedoeling dat Paas met Groningers in de bus stapt en het protest leidt. Hij heeft laten weten mee te doen aan de actie, omdat het zijn werk is om de nadelen van landelijk beleid en de kansen voor Groningen onder de aandacht te brengen. "Ik ben al regelmatig in Den Haag", zegt Paas in het Dagblad van het Noorden. "Ik zie er totaal niet tegenop op een ander vervoersmiddel te kiezen en met mensen in een bus te stappen."

Een aantal jaren geleden wilde de SP ook al eens een dergelijke actie organiseren met de toenmalige CdK Max van den Berg. Daar was toen geen meerderheid voor.