Stadjer Pete Hoekstra mogelijk nieuwe ambassadeur van VS

Dat liet Nieuwsuur dinsdag weten.

Eerder al werd Hoekstra door CNN genoemd als de nieuwe directeur van de CIA. Die functie ging aan zijn neus voorbij, maar nu zou hij op de nominatie staan als ambassadeur in Nederland. Nu nog is de Amerikaan Shawn Patrick Crowley de tijdelijke ambassadeur. Hij zit op die post totdat er een nieuwe ambassadeur is benoemd.

Pieter Hoekstra emigreerde op 3-jarige leeftijd met zijn ouders vanuit de stad Groningen naar Michigan. Hij zat tussen 1993 en 2011 in het Huis van Afgevaardigden en was daar ook drie jaar hoofd van de inlichtingencommissie. Op dit moment is Hoekstra een van de adviseurs van Donald Trump.

Inreisverbod

Nieuwsuur interviewde Hoekstra over het inreisverbod voor moslims. Volgens Hoekstra is de commotie daarover overtrokken, omdat maar 109 mensen last hebben gehad van het verbod.