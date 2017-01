Annemarie Heite start Twitteractie na uitstel uitzending ‘De Stille Beving’

Heite roept via Twitter Groningers op massaal aan netmanager Gijs van Beusekom te laten weten dat het van groot belang is dat stemmend Nederland nog voor de verkiezingen op de hoogte is van wat er in Groningen speelt.

Op de site van de NPO staat de documentaire van filmmaker Piet Hein van der Hoek nog aangekondigd voor 13 maart, maar aan tafel bij Eva Jinek vernam Annemarie Heite maandagavond dat de uitzending is verplaatst naar 10 april, ruim na de Tweede Kamer-verkiezingen.

"Een grof schandaal", aldus Heite, wiens strijd tegen de NAM in de film wordt gevolgd. "Er is telkens beloofd dat de film voor de verkiezingen op tv zou komen en nu wijkt de NPO daar ineens vanaf."

Voorvechtster

Heite, die in de media vaker optreedt als voorvechtster van de gedupeerden van de Groningse gaswinning, is een Twitter-actie gestart in de hoop dat netmanager Gijs van Beusekom de film alsnog naar voren haalt in het programma. Haar oproep werd al snel door vele Groninger geretweet.

"Van Beusekom is niet heel actief op Twitter, maar ik hoop dat we hem op deze manier toch op andere gedachten kunnen brengen", aldus Heite.