Lubach wil onafhankelijke schadebeoordelaar gaswinning Groningen

In het VPRO-programma Zondag met Lubach zet de in Groningen geboren presentator de structuur van de instanties waarbij de inwoners van Groningen hun schadeclaim kunnen indienen uiteen.

"Mensen met kapotte huizen moesten jarenlang aankloppen bij de Shell, een particulier dus", zegt Lubach. Ook het Centrum Veilig Wonen, de door minister Henk Kamp ingestelde instantie waarbij inwoners nu moeten aankloppen met aardbevingsschade, kan zich volgens de presentator niet onafhankelijk opstellen.

"Het bestaat voor meer dan de helft uit Arcadis, het belangrijkste consultancybureau van Shell. En dan geldt het Engelse gezegde 'don't bite the hand that feeds you'."

Gezinnen

Volgens de presentator hebben de Groningse gezinnen te lijden onder de gaswinning. "Stel je voor: Je bent televisie aan het kijken en ineens verschijnt er een grote scheur in je plafond", zegt Lubach. "Misschien blijft je huis wel overeind, maar de waarde van je huis stort sowieso in. Dat is de realiteit voor tienduizenden gezinnen in Nederland, die hun toekomst zien wegzakken in de Groningse klei."

In het item roept Lubach daarom op tot een onafhankelijke beoordeling van de schade. "Groningen verdient dat."

Burgemeester

Pieter Smit, burgemeester van gemeente Oldambt, heeft via Twitter gereageerd op het item van Lubach. "Wat een uitstekende item bij Zondag met Lubach over de gaswinning in Groningen."

Het item is maandag al meer dan 38.000 keer bekeken op YouTube.