Huismus is meest getelde vogel in Groningen

Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling.

De huismus werd in Groningen 1.305 geteld, de koolmees werd 1.015 keer gezien en de tellers zagen 1.004 keer een merel. De Groningse top 3 is identiek aan de landelijke top 3.

Volgens de Vogelbescherming is het niet vreemd dat de huismus bovenaan staat, omdat die in grote groepen leeft. Er zijn ook vooral veel huismussen in Noord-Nederland, omdat de mus zich liever niet in stedelijk gebied ophoudt.

Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling werden inwoners van het land opgeroepen om een half uur lang de vogels in hun tuin te tellen. In heel Nederland deden bijna zestigduizend vogelliefhebbers mee. In totaal werden er bijna een miljoen vogels geteld.