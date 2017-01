Opknapbeurt voor Museumbrug Groningen

Het wegdek van de Museumbrug is aan vervanging toe. Ook verschillende andere onderdelen van deze basculebrug uit de jaren dertig worden opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden is de brug voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke noodbrug.

Eens in de vijfentwintig à dertig jaar is een brug toe aan groot onderhoud. De komende weken wordt de Museumbrug grondig onderhanden genomen. Alle mechanische systemen worden nagekeken en waar nodig vervangen. Ook krijgt de brug een nieuw wegdek en een nieuwe verflaag.

Noodbrug

Maandag 30 januari begint dus de aanleg van een noodbrug voor fietsers en voetgangers. Voor automobilisten is de route over de Museumbrug gestremd vanaf maandag 13 februari tot en met vrijdag 31 maart 2017. Deze stremming is op straat met borden aangegeven.

De pleziervaart ondervindt ook hinder van de werkzaamheden. Dan is de vaarroute over de A eveneens gestremd. Naar verwachting is de renovatie van de Museumbrug begin april afgerond.