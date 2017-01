Lilian Zielstra tweede vrouwelijke stadsdichter van Groningen

Lilian Zielstra, geboren en getogen in Stadskanaal, studeerde Nederlands in Groningen, waar ze vorig jaar haar Master behaalde. Ze won tweemaal de Groningse voorronde van de landelijke schrijfwedstrijd voor jongeren Write Now!, was in 2013-2014 Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, is docent Korte verhalen schrijven aan de Usva en werkte voor diverse literaire organisaties in de stad.

Als stadsdichter heeft Zielstra duidelijke, realistische plannen, vond de jury, waarbij ze zich richt op zowel jongeren als senioren. Naast de gangbare "verplichtingen" van een stadsdichter wil ze goed zichtbaar zijn door een actieve rol te spelen in de sociale media; met een eigen website, een Facebookpagina, een digitale agenda en een blog.

De kersverse stadsdichter richt zich uitdrukkelijk op een in haar ogen vergeten doelgroep: de ouderen met een jonge geest. Samen met andere Groningse dichters wil ze een poëzietour starten langs bejaardenhuizen in het Noorden, onder de projectnaam 'Dichten met oma'.

Uit het juryrapport

"Lilian Zielstra schrijft heldere, toegankelijke poëzie met humor en onverwachte wendingen. Is een goede observator die op een nieuwe, speelse manier naar de dagelijkse werkelijkheid kijkt. Schrijft poëzie die niet alleen toegankelijk is maar zeker ook van hoge literaire kwaliteit. De jury is er van overtuigd dat zij met haar frisse blik en enthousiasme een breed publiek voor zich kan winnen."

Zielstra is de achtste stadsdichter. Sinds de gemeente Groningen het ambt in het leven riep in 2002, was de eer achtereenvolgens aan Bart FM Droog, Ronald Ohlsen, Rense Sinkgraven, Anneke Claus, Stefan Nieuwenhuis, Joost Oomen en Kasper Peters.

De stadsdichter schrijft zes stadsgedichten per jaar, schrijft gedichten bij de zogenoemde "eenzame uitvaarten" en kan daarnaast bij tal van gelegenheden worden uitgenodigd een toepasselijk gedicht te schrijven. Met ingang van 2017 verzorgt de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) de begeleiding van de stadsdichter namens de gemeente Groningen.