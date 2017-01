Stadjer aangehouden op verdenking van drugshandel

De man zat samen met een 25-jarige Hoogezandster en een 27-jarige man uit Slochteren in een geparkeerde auto op de Dr. Aletta Jacobsstraat in Sappemeer.

Toen agenten de auto en de inzittenden controleerden kwam er een grote hoeveelheid drugs tevoorschijn.

De Hoogezandster was in het bezit van 50 gram harddrugs, vermoedelijk cocaïne. De Groninger had een gebruikershoeveelheid op zak en de Slochtenaar een dubbele gebruikershoeveelheid.

De mannen uit Hoogezand en Groningen hadden volgens de politie daarnaast een groot bedrag aan contant geld bij zich.

Zowel de drugs als het geld is in beslag genomen en de mannen zijn voor nader onderzoek in de cel gezet.