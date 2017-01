Hier kun je dit weekend in Groningen naartoe

Vrijdag tot en met zondag

De Culinaire Verleiding

Het is buiten nog wat koud voor een foodfestival en daarom staan de foodtrucks tijdens De Culinaire Verleiding dit weekend lekker warm in de hal van MartiniPlaza. Laat je in dit grote pop-uprestaurant verleiden door de meest lekkere hapjes en drankjes. Daarnaast is er ook veel aandacht voor ‘beleving’ met muziek, comedy en theater.

Nobel Science: Feringa, Zernike and the Groningen tradition

Groningen is ontzettend trots op z’n eigen Nobelprijswinnaar Ben Feringa. De hoogleraar van de Rijksuniversiteit kreeg die eer voor z’n fundamentele onderzoek naar nanomotoren. Maar die Nobelprijs staat niet op zichzelf. Frits Zernike ging Feringa voor en veel andere wetenschappers uit de geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen deden onderzoek dat een Nobelprijs had kúnnen krijgen. De expositie Nobel Science. Feringa, Zernike and the Groningen tradition in het Universiteitsmuseum haalt die - vaak vergeten - onderzoekers voor het voetlicht en plaatst ze naast de ‘Nobel Science’ van Ben Feringa.

Vrijdag en zaterdag

NNO en Hardrock uit de 19e eeuw

Hardrock is zeker niet een typisch twintigste-eeuws fenomeen! Dat bewjst het Noord Nederlands Orkest dit weekend als ze de Zevende Symfonie van Beethoven spelen. Luister naar de energie-explosies en besef dat hardrockbands als Metallica en Guns 'N Roses nog een flinke punt kunnen zuigen aan zoveel power, klankeffecten en overdonderende ritmiek. Het NNO brengt de Zevende Symfonie en Symphonie fantastique van Berlioz onder leiding van Michel Tabachnic op vrijdag 27 januari in Groningen en een dag later in Leeuwarden.

Zaterdag

Ommelander Markt

Op de Ommelander Markt kunnen bezoekers kennis maken met lokaal en (h)eerlijk geproduceerd voedsel. Alles met hart en ziel geproduceerd door boeren en ondernemers uit de regio. De consument kan op het Harmonieplein in de stad de pure producten bekijken, proeven en kopen.

Zaterdag

Stadsdichterverkiezing

Groningen staat dit weekend ook in het teken van Poezie. Zaterdagavond wordt in de Nieuwe Kerk ook nog eens de nieuwe achtste Stadsdichter gekozen en gekroond door burgemeester Den Oudsten. De stad neemt afscheid van de huidige Stadsdichter Kasper Peters. Er zijn optredens van rapper Rico, Jaap Robben, Charlotte van den Broeck en anderen.